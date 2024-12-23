CENTCOM: Husilere saldırı için mühimmat hazırlanıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere düzenlenecek saldırı için mühimmat hazırlayan personelin görüntülerini X hesabı üzerinden paylaştı.

Sailors aboard the USS Harry S. Truman (CVN 75) prepare ordnance for strikes against Houthi targets in Yemen. pic.twitter.com/pnVMYnzpjs — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 23, 2024

Yapılan paylaşımda mühimmatı gerekli yere sevk etmeye çalışan ABD askerleri görünüyor. ABD ile Husiler arasındaki gerilim tırmanırken yapılan bu paylaşım saldırıların devam edeceğini gösteriyor.

ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü Haberi Görüntüle

ABD tarafından geçtiğimiz hafta Orta Doğu'ya konuşlandırılan USS S. Henry Truman ve maiyetindeki görev gücü Kızıldeniz'e geldikten birkaç gün sonra Husiler ile sıcak temas yaşadı. Yaşanan temas sonucu bir ABD savaş uçağı düştü.