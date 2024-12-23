CENTCOM: Husilere saldırı için mühimmat hazırlanıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Husiler için saldırıya hazırlandığını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Husilere yapılacak saldırı için mühimmat hazırlıklarına dair görüntüler paylaştı. CENTCOM X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Denizcilerimiz Husilere yönelik saldırı için mühimmat hazırlıyor" ifadeleri kullanıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere düzenlenecek saldırı için mühimmat hazırlayan personelin görüntülerini X hesabı üzerinden paylaştı.
Yapılan paylaşımda mühimmatı gerekli yere sevk etmeye çalışan ABD askerleri görünüyor. ABD ile Husiler arasındaki gerilim tırmanırken yapılan bu paylaşım saldırıların devam edeceğini gösteriyor.
ABD tarafından geçtiğimiz hafta Orta Doğu'ya konuşlandırılan USS S. Henry Truman ve maiyetindeki görev gücü Kızıldeniz'e geldikten birkaç gün sonra Husiler ile sıcak temas yaşadı. Yaşanan temas sonucu bir ABD savaş uçağı düştü.
ABD uçağın kendileri tarafından yanlışlıkla vurulduğunu ifade ederken Husiler uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.