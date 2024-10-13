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        Haberler Dünya CENTCOM'un Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki | Dış Haberler

        CENTCOM'un Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Yahudilerin bayramı Yom Kippur'u kutlamak amacıyla sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım büyük tepki çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 01:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 01:50
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        CENTCOM'un paylaşımına büyük tepki
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Yahudilerin kutsal kabul ettikleri koç boynuzundan yapılan Şofar çalgısıyla X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı.

        Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kişi, ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi. Bazı X kullanıcıları, CENTCOM'un paylaşımını "ihanet" olarak değerlendirirken Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo, "Oğullarım yabancı bir savaşta ölmeyecek." ifadesini kullandı.

        ABD halkının vergileriyle İsrail'in desteklenmesine karşı çıkan bazı kişiler, CENTCOM'a "Özür dilerim. Siz hangi ülkenin gücüsünüz?" sorusunu yöneltti.

        Bazı kullanıcılar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayıp ABD'yi bu suçların parçası olamamaya davet etti.

        Yahudiliğin en önemli mukkaddes bayramı olarak gösterilen Yom Kippur, bağışlanmak isteyenlerin oruç tutup sinagoglarda dua ettiği bir gün olarak biliniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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