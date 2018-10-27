Central Coast Mariners - Melbourne Heart maçı rakamları

Central Coast Mariners ve Melbourne Heart, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Avustralya A-Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 09:35. 1 puanlı Central Coast Mariners 5. sırada bulunuyor, Melbourne Heart 3 puana sahip ve 1. sırada. Central Coast Mariners, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Melbourne Heart, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 226 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Central Coast Mariners kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Melbourne Heart sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Central Coast Mariners son hafta oynanan Newcastle Jets maçında 2-8 yenildi.

Melbourne Heart ise Wellington Phoenix maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Central Coast Mariners, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Melbourne Heart ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Melbourne Heart, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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