Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına tepki göstererek İstiklal Caddesi’ndeki harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk’ kitabını dağıttı.

İHA'nın haberine göre Mollaoğlu, İstiklal Caddesi’nden geçen vatandaşlara harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk’ kitabını ücretsiz olarak dağıttı. Ata Mollaoğlu’nun ücretsiz dağıttığı 57 adet ‘Nutuk’ saniyeler içerisinde tükendi.

"O KİTABIN ÜCRETSİZ DAĞITILMASI GEREKİRDİ"



"Mustafa Kemal kitabının 2 bin 500 lira karşılığında satılmasını absürt buldum. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kendisi tarafından yazılan ‘Nutuk’ kitabını vatandaşlara dağıtmaya karar verdim. En önemli değerlerimizden biri olan Atatürk’ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim buna karşı tepki göstermemiz gerekmektedir. Bir insan eğer 9 doğru 1 yanlış yapıyorsa, bu yanlışı yüzüne söylemek gerekir. Bir insan 9 yanlış 1 doğru yapıyorsa, o doğruyu da söyleyeceksiniz. Biz bunları yapmazsak vah bu ülkenin haline’’ ifadelerini kullanan Ata Mollaoğlu yaşanan duruma tepki gösterdi.

Bir öğretmen ise Ata Mollaoğlu'nun gösterdiği tepkiyi olumlu bulduğunu söyleyerek "Bu kitabın parasız olarak dağıtılması gerekirken 2 bin 500 liraya satılması kabul edilemez. Bir öğretmen olarak bu delikanlıyla gurur duyuyorum’’ şeklinde konuştu.