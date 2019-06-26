Cep Herkülü'nün çekimleri başladı

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' adlı sinema filminin çekimleri sürüyor. Barış Pirhasan'ın senaryosunu yazdığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun çekimleri İstanbul'dan sonra Bulgaristan, Azerbaycan, Melbourne, New York ve Moskova'da devam edecek.
Gösterime 25 Ekim'de girecek olan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nda Hayat Van Eck'e Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Gürkan Uygun başrollerde eşlik ediyor.
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