Cep'te kılıf çılgınlığı

Baskı uygulamasında, ikinci sırada sevgilinin adının ve soyadının baş harfleri geliyor. Bazı gençler, telli duvaklı evlilik bazıları da çocuklarının fotoğraflarını bastırıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Sektörün önde gelen firmalarından birinin sahibi olan Mehmet Akif Arıcı, günlük 600’ü aşkın kılıf satışı ve baskısı yapıldığını söyledi. Arıcı, bu alanda son derece büyük bir pazarın söz konusu olduğunu belirterek, “50 TL’ye de kılıf var. Bin hatta 2 bin dolara da… Ünlüler, sporcular altın kaplama kılıf tercih ediyor” dedi.

MİLYONLARCA CEP VAR

Türkiye’de, 250-300 milyon cep telefonunun bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların bir bölümü kullanılıyor, bir bölümü teknoloji yönünden modası geçtiği için ofis ya da evlerde çekmecelerde duruyor. Atıl on milyonlarca telefonun olduğu biliniyor.

Teknoloji odaklı cep telefonu sektöründe, hız, işlev ve yenilik büyük önem taşıyor. Teknolojik yenilik donanımla sınırlı kalmıyor. Kullanıcıları da dönüştürüyor. Kullanıcılar, özellikle gençler yeni, kendi bakış açılarından özgün ve kişiye özel olanın ardına düşüyor. Cep telefonu kılıfları, bu duygunun tatmin edildiği bir “yüzey” olarak öne çıkıyor.

Özellikle gençler arasında bir çeşit kimliğin yansıtılması anlamına da gelen “kılıf süsü” ya da “baskısı” fenomeni yaşanıyor. Gençler, ortalama 50 TL ödeyerek satın aldıkları kılıflara, en çok ad ya da soyadlarını ya da bunların baş harflerini yazdırıyor. Ancak, bunun özel bir tasarım olması isteniyor.

Baskı uygulamasında, ikinci sırada sevgilinin adının ve soyadının baş harfleri geliyor. Bazı gençler, telli duvaklı evlilik, bazıları da çocuklarının fotoğraflarını bastırıyor. Çiftlerin, baş başa vererek çektirdiği fotoğraflar da yoğun olarak kılıfları süslüyor.



ATATÜRK FOTOSU VE İMZASI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk fotosu, imzası ve Türk bayrağı da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

“HIZLA BÜYÜYEN BİR PAZAR”

Bu talep, Türkiye’de cep telefonu kılıfı ve baskısına yönelik hızla büyüyen bir sektör oluşuyor. Sektörün önde gelen firmalarından birinin sahibi olan Mehmet Akif Arıcı, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bir baskı cihazının ortalama maliyetinin 5 bin 500 dolar olduğunu belirtti. Arıcı, günlük 600’ü aşkın kılıf satışı ve baskısı yapan işletmelerin bulunduğunu belirterek,

“Böyle bir işletme için en az 3 cihaz gerekli. Son dönemde bu cihazlara büyük talep var” dedi.

Peki, kılıf baskısı daha çok hangi yaş grubundan geliyor? Arıcı, 14 yaşından başlayarak, 35 yaşına kadar talep olduğunu; orta yaşın üstündekilerin sadece koruma amaçlı kılıf kullandığını söyledi.



ALTIN KAPLAMA

Arıcı, kılıfların gelir ve statü yönünden de farklılık gösterdiğini belirterek, “50 TL’ye de kılıf var. Bin hatta 2 bin dolara da… Ünlüler, sporcular altın kaplama kılıf tercih ediyor” dedi.

Arıcı, “kişisel ürün” döneminin yaşandığını belirterek, “İnsanlar, cep telefonu kılıfının yanı sıra giydiği ürünlere de kendi adını ve soyadını ya da özel sembolünü bastırmak istiyor. Bu trendin hızla yayılacağını söylemek mümkün” dedi.