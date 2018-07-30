Cep telefonu hırsızlık anları kameralara böyle yansıdı

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiinde önceki gün yaşanan olay pes dedirtti. Kendilerini Suriyeli olarak tanıtan iki kadın kulaklık alma bahanesiyle iş yerine girdi. Kadınlardan genç olanı beğendiği kulaklık için 200 TL para verirken orta yaşlı olan diğer kadın ise sürekli dükkan içinde gezinmeye başladı. Kulaklık parasının üstüne veren kasiyeri sürekli lafa tutan genç kadın elindeki diğer paralarla kasiyerin dikkatini dağıttı.

İddiaya göre, kasiyerin verdiği paranın eksik olduğunu öne sürerek tekrar para üstü alan dolandırıcı kadın aynı zamanda beraber geldiği diğer kadını da kolladığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, müşterilerde bir tuhaflık olduğunu anlayan kasiyer sürekli kasa ile ilgilendiği sırada orta yaşlı kadın masa üzerinde şarja takılı olan cep telefonunu çaldı. Müşteri kılığındaki şüpheliler işyerinden ayrıldıktan sonra bir taraftan 400 lira dolandırılan diğer taraftan cep telefonunun çalındığı fark eden kasiyer durumu hemen işletme yetkililerine bildirdi.

Yaşananları güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden işletme yetkilileri konuyu polise bildirirken, diğer cep telefonu dükkanlarına bilgiyi yayarak dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

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