Cep telefonunu vermedi diye sırtından bıçakladı - Haberler

Bursa'da K.P. (26),cep telefonunu vermedi diye B.Ç.'yi (24),sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre K.P., parkta oturan B.Ç.'nin yanına gidip arkadaşını arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. B.Ç., kendisini tanımadığını belirtip bu isteği geri çevirince K.P. yanındaki bıçağı çekti. K.P., B.Ç.'yi sırtından bıçaklayıp, kaçtı.

Çevre sakinleri, kanlar içinde yere yığılan B.Ç. için ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, K.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.