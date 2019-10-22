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HaberlerGündemCep telefonunu vermedi diye sırtından bıçakladı - Haberler

Cep telefonunu vermedi diye sırtından bıçakladı

DHA

Bursa'da K.P., arkadaşını arayacağını belirterek, cep telefonunu istediği B.Ç.'yi, olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alınırken, K.P. aranıyor

bıçaklı saldırı

Bursa'da K.P. (26),cep telefonunu vermedi diye B.Ç.'yi (24),sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre K.P., parkta oturan B.Ç.'nin yanına gidip arkadaşını arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. B.Ç., kendisini tanımadığını belirtip bu isteği geri çevirince K.P. yanındaki bıçağı çekti. K.P., B.Ç.'yi sırtından bıçaklayıp, kaçtı.

Çevre sakinleri, kanlar içinde yere yığılan B.Ç. için ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, K.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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