Cerabluslu yetimlerin

AA

For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'taki çadır kamplarda kalan çoğu yetim 300 kız çocuğuna yönelik "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak gerçekleştirdi.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen projenin koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen'in de katıldığı etkinlikte, savaşın zorlu şartlarında yaşayan yüzlerce kız çocuğuna, Arapça ve Türkçe olarak bastırılan "Umut Veren Hikayeler" kitabı ve kişisel bakım seti de hediye edildi.Gökçimen, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği koronavirüs salgınına karşı her tedbiri alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.Çocukları maske ve dezenfektan ile karşıladıklarını belirten Gökçimen, "Projeyi elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına uyarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.Gökçimen, Cerablus'ta anne babasını kaybeden birçok öksüz ve yetim çocuk olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız bu etkinlikle çocukların biraz daha iç dünyasına seslenmek istiyoruz. Zaten onlara gıda ve giyim gibi yardımları getiriyoruz ama bu projeyle onların saçlarını okşayıp onlara sevildiklerini hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Bu sene ilk defa Arapça-Türkçe hikaye kitabı hazırladıklarını söyleyen Gökçimen, "For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği olarak içinde umudu, sabrı ve bugünlerin geçici ama yarınların güzel olduğunu anlatan 'Umut Veren Hikayeler' kitabının dağıtımını da gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.Gökçimen, "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesini özellikle savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara, çocukluklarını hatırlatmak amacıyla devam ettireceklerini kaydetti.El Cebel çadır kampında yaşayan 10 yaşındaki Teheni Ahmed ise "Bu programın düzenlendiği için çok mutluyum." diyerek programı düzenleyenlere teşekkür etti.