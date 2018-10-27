Cercle Brugge - Kortrijk karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Cercle Brugge, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Kortrijk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 12 puanlı Cercle Brugge 11. sırada bulunuyor, Kortrijk 14 puana sahip ve 9. sırada. Cercle Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 378 kodlu maçı oynayanlar; Cercle Brugge galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Kortrijk galibiyet oranı 2.20. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Cercle Brugge önceki hafta Sparta Rotterdam mücadelesinde 1-0 yenildi.

Kortrijk, Cercle Brugge karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Cercle Brugge, 10 gol attı ve 12 gol yedi.

Kortrijk, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kortrijk 7 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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