Cercle Brugge - Mouscron Peruwelz maç önü

Belçika 1.Lig A maçında Cercle Brugge ile Mouscron Peruwelz, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Cercle Brugge 13 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Mouscron Peruwelz 9 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Cercle Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mouscron Peruwelz son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Cercle Brugge kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Mouscron Peruwelz kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Cercle Brugge önceki hafta Westerlo mücadelesinde 1-0 yenildi.

Mouscron Peruwelz ise Kortrijk maçında 0-3 yenildi.

Cercle Brugge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cercle Brugge, kendi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Mouscron Peruwelz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mouscron Peruwelz, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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