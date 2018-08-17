Cercle Brugge - Zulte Waregem düellosu

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Cercle Brugge, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Zulte Waregem takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 5 puanlı Cercle Brugge 6. sırada bulunuyor, Zulte Waregem 5 puana sahip ve 5. sırada. Cercle Brugge son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Zulte Waregem, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cercle Brugge kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Zulte Waregem sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Cercle Brugge önceki hafta KV Mechelen mücadelesinde 2-3 yenildi.

Zulte Waregem ise KV Oostende karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Cercle Brugge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cercle Brugge, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Zulte Waregem ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zulte Waregem, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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