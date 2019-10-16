Cerebral Palsy’li çocuklardan bir çanta dolusu hayal

Dünya Cerebral Palsy Gününe dikkat çekmek amacıyla bu yıl bez çanta boyama etkinliği düzenlendi. Projede, çocuklar uçsuz bucaksız hayallerini bez çantaların üzerine boyayarak ne kadar renkli dünyalara sahip olduklarını gösterdi.

Allergan, Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) iş birliği ile gerçekleştirilen projede, boyanan bez çantalar daha sonra kurulan stantta sergilendi. Ayrıca stant yanına konulan fotoboot’ta herkes “Yıldızım Olur musun?” diyerek paylaştığı fotoğraflarla çocuklara destek mesajları verdiler. Çocuklarla gerçekleştirilen boyama etkinliğinin yanı sıra yeşil rengin tonlarının birleştiği bileklik atölyesi düzenledi. İlham veren konuşmalar bölümünde ise kendisi de Cerebral Palsy ile yaşayan ve birçok başarıya imza atmış Tuğba Erbilen Gültekin, yaşadığı süreci tüm içtenliğiyle katılımcılarla paylaştı.

"CEREBRAL PALSY TÜRKİYE'DE DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ÜSTÜNDE"

Etkinlikte Dünya Cerebral Palsy Gününün önemine değinen Kaniye Onat, “Cerebral Palsy hastalığı Türkiye’de dünya ortalamasının çok üstünde görülüyor. Biz de Allergan olarak özellikle Cerebral Palsy açısından yüksek risk grubunda bulunan prematüre bebeklerde, erken dönemde teşhis edilerek fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından erken müdahaleye başlandığında büyük oranda gelişim sağlanabildiği için Kutup Yıldızları projemizi başlattık. Projemizle erken teşhis ve tedavinin çocukların ve ailelerinin hayatlarında ışık olduğunu gördük. Onların hayatlarında umut ışığı olmak bizim için çok önemli ve değerli. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Cerebral Palsy Gününde çocuklarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz etkinlikle bu özel güne dikkat çekmek istedik” dedi.