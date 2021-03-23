"ŞİDDET İDDİASI"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hamileyken Aslan'dan şiddet gördüğünü öne süren ünlü oyuncu, kemerle dövüldüğünü söyledi.



Hindistan, "Hamileyim diye evimi kapatıp, beni Antalya'ya götürdü. Hesabımdaki 80 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim. Müstehcen video izlerken yakaladığımda, 'Ne yapıyorsun?' dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup, çıktım binadan. 7 aylık hamileydim. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine iki defa oyuncak parası koydu, o kadar." ifadelerini kullandı.