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Ceren Hindistan’ın programda, “Ümit Aslan’dan tarafıma nafaka ödemesi yapılmamıştır. Kendisi nafaka ödediği hakkında yalan söylüyor. Bana göndermiş olduğu 70 bin liralık paranın nafaka ile alakası yoktur. Gönderdiği zaman da 1 ay gönderdi 3 ay göndermedi. Hiçbir şekilde düzenli ödeme yapmadı. Kendisi beni darp etmiştir. Beni darp ettiğini tabii ki kabullenmez. Beni dövdükten sonra gelip özür diliyordu. Bana yalvarıyordu. Çocuğun sağlık sigortasını ben yaptım. Derdi çocuğu olsa önceki çocuğunu görmeye giderdi” şeklinde açıklama yaptığını ve bu nedenle mahkemenin verdiği karara aykırı davrandığını belirtti.