Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.
Açıklamada, "Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz." denildi.
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