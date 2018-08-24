Cerezo Osaka - Hiroshima maçı heyecanı

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Cerezo Osaka, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hiroshima takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Cerezo Osaka 36 puanla 5. sırada, Hiroshima 49 puanla 1. sırada bulunuyor. Cerezo Osaka son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hiroshima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 250 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerezo Osaka kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Hiroshima sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cerezo Osaka son hafta oynanan Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Hiroshima, Kashiwa karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Cerezo Osaka, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 13 gol yedi.

Hiroshima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hiroshima, 18 gol atarken 7 gol yedi.

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