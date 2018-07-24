Cerezo Osaka - Kashima maçı öncesi rakamlar

Cerezo Osaka ve Kashima, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Cerezo Osaka 27 puanla 4. sırada, Kashima 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Cerezo Osaka son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kashima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 543. İddaa'da Cerezo Osaka kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Kashima kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Cerezo Osaka son haftadaki Albirex Niigata müsabasında 1-0 yenildi.

Kashima ise Iwata maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cerezo Osaka, 15 gol attı ve 9 gol yedi.

Kashima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kashima, 7 gol atarken 14 gol yedi.

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