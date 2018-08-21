Cerezo Osaka - Kofu karşılaşma önü

Japonya İmparatorluk Kupası 4.Tur heyecanı devam ediyor. Cerezo Osaka, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Kofu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ev sahibi Cerezo Osaka, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kofu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerezo Osaka kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Kofu sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Cerezo Osaka son hafta oynanan Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Kofu ise Sendai maçında 1-0 kazandı.

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