Cerezo Osaka - Shimizu maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Cerezo Osaka ile Shimizu, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Cerezo Osaka 30 puanla 6. sırada, Shimizu 27 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cerezo Osaka, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shimizu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 510 kodlu maçı oynayanlar; Cerezo Osaka galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Shimizu galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cerezo Osaka son haftadaki Albirex Niigata müsabasında 1-0 yenildi.

Shimizu, Kobe karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Cerezo Osaka, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 12 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 14 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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