Cerezo Osaka - Urawa maçı rakamları

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Cerezo Osaka, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Urawa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Cerezo Osaka 26 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Urawa 20 puanda ve 11. sırada. Cerezo Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Urawa, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 350. İddaa'da Cerezo Osaka kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Urawa kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Cerezo Osaka son haftadaki Urawa müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Urawa ise Cerezo Osaka maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cerezo Osaka, 14 gol attı ve 8 gol yedi.

Urawa, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Urawa 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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