Çerkezköy'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - TEKİRDAĞ

İstanbul'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Şaban Güven idaresindeki 39 NJ 499 plakalı tır, aynı istikametteki Ahmet Aydoğan'ın kullandığı 10 AAN 842 plakalı tırla çarpıştı.Çevredekiler durumu güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine bildirdi.Kazada yaralanan Güven, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik bir süre aksadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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