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CERN 'cinsiyetçi' profesör Alessandro Strumia'nın işine son verdi

Dünyaca ünlü araştırma merkezi CERN, kadınların fizik dalında erkeklerden daha yeteneksiz olduğunu söyleyen Profesör Alessandro Strumua'nın kontratını yenilememe kararı aldı.

Giriş: 08.03.2019 - 10:45 | Güncelleme:
- Reuters
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı diye bilinen dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı CERN araştırma merkezinde

Avrupa atom parçacığı araştırma merkezi CERN, kadınların fiziğe erkeklerden daha az yatkın olduğunu söyleyen bilim insanı ile ilişiğini kesti

CERN misafir bilim insanı statüsüyle merkezde çalışmakta olan Profesör Alessandro Strumia'nın kontratını yenilemeyeceğini açıkladı.

Profesör Strumia'nın bir CERN atölyesinde sarfettiği sözler ilk kez BBC tarafından yayınlanmıştı.

BBC'ye sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Profesör Strumia, "Gerçekler, kutsal sayılan fikirlerin tersini söylediğinde rahatsız olmak bilim değildir" dedi.

Ne demişti?

Fizikçi geçen Eylül ayında CERN'de yapılan bir atölye çalışması sırasında "fizik bizzat erkekler tarafından icad ve inşa edildi" demişti.

Strumia atölyede ayrıca bilim alanında eşitlik için mücadele yürüten kadınları aşağılayan bazı karikatürler göstermiş ve kadın fizikçilerin çalışmalarının erkek meslektaşlarınınki kadar iyi olmadığını kanıtladığını öne sürdüğü çalışmasının bulgularından söz etmişti.

Profesörün bu yorumu duyulur duyulmaz bir çok uzman tarafından "bilim dışı" ve "yanlış" diye nitelendi.

Büyük tepkiye yol açan yorumları kınayan bir açıklamaya 3 bini aşkın fizikçi imza attı.

Fakat Strumia BBC'ye yaptığı son açıklamada, bilim dergilerinde yayınlanmasına izin verilirse, yaptığı analizin doğru olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Profesör rakamlarını tekrar kontrol ettiğini ve bir kez daha vardığı sonuçların doğru olduğu ve bu konuda yayınlanmış diğer çalışmalarla tutarlı olduğuna ikna olduğunu söyledi.

CERN ne diyor?

Dünyanın en güçlü parcacık çarpıştırıcısının bulunduğu dev fizik araştırma merkezi CERN ise Ekim ayında iş akdini askıya aldığı Profesör Strumia ile ilgili son kararını bugün bir açıklama ile duyurdu:

"Olay CERN'in temel aldığı değerleri içeren İç İşleyiş Kural ve Düzenlemeleri Yönetmeliği ve Kurum Tüzüğü'nün ışığında incelendi."

"CERN kendi yürüttüğü soruşturma ve Piza Üniversitesi'nin aldığı kararı da takiben Profesör Strumia'nın Misafir Öğretim Üyesi statüsünü uzatmama kararına vardı."

"CERN, iş yerlerinde saygı ve çeşitlilik taahhüdüne bağlılığını bir kez daha ifade eder."

Profesör Strumia ile ilgili olarak mensubu olduğu ve araştırmasını finanse eden Piza üniversitesi rektörlüğü de bir soruşturma başlatmıştı.

  • "Fiziği erkekler inşa etti" diyen profesöre karşı imza kampanyası
  • "Fizik erkekler tarafından inşa edildi" diyen CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı

BBC TÜRKÇE

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