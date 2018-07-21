Cerro Porteno - Club Guarani maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Cerro Porteno ile Club Guarani, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. 3 puanlı Cerro Porteno 3. sırada bulunuyor, Club Guarani 3 puana sahip ve 4. sırada. Cerro Porteno, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Club Guarani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 448 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerro Porteno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club Guarani sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Cerro Porteno önceki hafta Deportivo Santani mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Club Guarani ise 3 de Febrero karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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