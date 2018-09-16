Cerro Porteno - Deportivo Capiata maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Cerro Porteno, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Deportivo Capiata takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi Cerro Porteno 18 puanla 2. sırada, Deportivo Capiata 14 puanla 4. sırada bulunuyor. Cerro Porteno, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Capiata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 773 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerro Porteno kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Deportivo Capiata sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler.

Cerro Porteno son hafta oynanan Olimpia maçında 1-0 yenildi.

Deportivo Capiata, Sol de America karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Cerro Porteno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cerro Porteno, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Deportivo Capiata, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Capiata 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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