Cerro Porteno - Olimpia karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Cerro Porteno, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Olimpia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. 11 puanlı Cerro Porteno 1. sırada bulunuyor, Olimpia 10 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Cerro Porteno, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Olimpia son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 691. İddaa'da Cerro Porteno kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Olimpia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cerro Porteno son haftadaki Deportivo Santani müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Olimpia ise Nacional Asuncion maçında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cerro Porteno, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Olimpia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olimpia, 4 gol atarken 2 gol yedi.

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