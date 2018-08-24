Cerro - Progreso düellosu

Cerro ve Progreso, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Cerro 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Progreso 10 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Cerro, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Progreso son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 435 kodlu maçı oynayanlar; Cerro galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Progreso galibiyet oranı 3.00.

Cerro önceki hafta Progreso mücadelesinde 0-2 yenildi.

Progreso, Cerro karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Cerro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cerro, kendi sahasında 1 gol attı, 7 gol yedi.

Progreso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Progreso, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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