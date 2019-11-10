Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi
CesarGrup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri),Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze),Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar),Gimbert
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli),Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür),Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali),Mirkan Aydın
Sarıkartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)
YORUMLAR