Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık
Cesar GrupÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş),Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar),Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze),Gimbert
Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş),Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni),Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller),Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen
Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan),Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarıkartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90+2 Okan Adil Kurt, Dk. 90+3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)
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