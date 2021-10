İHA

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından Türkiye’de ilk kez Karaman’da, ikinci ‘Afet Eğitim Kampı’ düzenlendi. Kampa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Veli Köktürk, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, İbrahim Özer, Zonguldak AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri ve gönüllü gençler katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri gönüllü gençlerin yapmış olduğu çadır kurma tatbikatına katıldı. Vali Tutulmaz, tatbikatı başarı ile tamamlayan takımı tebrik ederek başarılar diledi. Vali Tutulmaz, bulundukları dönemin afetlerle bol olduğu dönem olduğunu belirterek, “Eğitim önemli. Zorda kalan darda kalan afetlerle baş başa kalan insanlarımızı kurtarmak onların dertlerine derman olmak anlamındaysa eğitim çok daha önemli. Bu yıl malumunuz olduğu İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı da eğitim yılı olarak ilan etti ve ülkemizin 60 milyonluk kesimine ulaşmayı hedefliyor. Bu yönde de şu anda her ilde AFAD il müdürlüklerimiz ciddi bir eğitim kampanyasının içerisinde. Bu eğitimlerle afetlere hazırlıklı olacağız. Çünkü biz öyle bir coğrafyadayız ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki her geçen gün afetlerin şekli değişti. Afetlerin etkisi değişti. Bundan 3-5 yıl önce şöyle bir şey düşünseydik işte biranda öyle bir yağış olacak normalin on katı 24 saatin içinde yağabilecek deseydik inanmazdık ama yaşayarak gördük. Yanı başımız da gördük Kastamonu'da Bozkurt’ta. Yine sıcaktan kaynaklanan rüzgarla havanın kurumasıyla ya yangınlar çıkacak deseydik inanmazdık ama yaşadık, gördük. Ciddi yangınlarla ciğerimiz yandı. Bulunduğum dönem afetlerin bol olabileceği dönem. Çünkü iklimler değişti. Dünyanın dengeleri değişti. Biz insanlar değiştirdik. İnsanoğlu değiştirdi” diye konuştu.

‘ÇOK BÜYÜK BİR HAREKETİN İÇİNDEYİZ’

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “2005 şubattan belediye başkanı seçildiğimiz güne kadar mensubu olduğum Kızılay'da kan bankacılığı yaptım. Kıymetli müdürümüzle çok uğraştık. Dünyanın en büyük sivil toplum örgütü Kızılay da çalışmakta her zaman gurur duydum. Gerçekten çok büyük bit hareketin içerisindeyiz ”diye konuştu.

"BURADA ÖĞRENDİKLERİNİZLE HAYAT KURTARACAKSINIZ"

Türk Kızılay Genel Müdür yardımcısı Alper Küçük, kampta öğrenirken her şeyin sahada işe yarayacağını söyleyerek, “15 yıllık Kızılay kariyerimde UMKE ve AFAD arkadaşlarımız beraber ter akıttım. Gönüllülük yılı ilan ettiğimiz bir yıldayız. Bugünlerde öğrendiğiniz şeyler sizlere çok ihtiyacınız olacak. Bugün ip bağlamadan çadır kurmaya hepsi sahada işinize yarayacak. Burada öğrendiklerinizle hayat kurtaracaksınız” dedi.

16 farklı ilden 200 yakın gönüllü gencin katıldığı afet eğitim kampında gönüllü gençler 3 gün boyunca UMKE ve AFAD ekibi tarafından afet anında neler yapılacağı konusunda hem sözlü hem de fiziksel olarak eğitim aldı.

Program sertifika törenin ardından müzik dinletisiyle sona erdi