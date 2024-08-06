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        Haberler Gündem Çeşme açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı - Güncel haberler

        Çeşme açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Çeşme açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:43
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        Batan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG ALANYA tarafından 4 Ağustos'ta Çeşme açıklarında batmak üzere olan bir düzensiz göçmen teknesinin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilerek derhal kurtarma faaliyetine başlandı. Yaklaşma esnasında botun batması üzerine düzensiz göçmenler denizden kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu KB-38'e teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Çeşme
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        #Milli Savunma Bakanlığı
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