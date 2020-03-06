Çeşme açıklarında yardım isteyen 75 sığınmacı kurtarıldı

AA

Alınan bilgiye göre Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını arttıran sahil güvenlik ekipleri Eşek Adası ve Karaada açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu 2 ayrı botu tespit etti.Botlardaki toplam 75 kişiyi Sahil Güvenliğe ait TCSG 107 botuyla karaya çıkaran ekipler sığınmacılara yemek ve battaniye yardımında bulunduBotlardakilerin çoğunluğunu Suriye, Afgan ve Afrika kökenli sığınmacıların oluşturduğu öğrenildi.Öte yandan içinde 48 kişinin bulunduğu bir botun Alman tatil köyünden içinde 27 sığınmacının yer aldığı 2. botun ise Karaada'dan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek üzere denize açıldığı bildirildi.Karaya çıkarılan sığınmacıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.- "Türkiye'ye minnettarız"Sığınmacılardan Afgan kökenli 28 yaşındaki Muhammed Azimi AA muhabirine yaptığı açıklamada daha iyi şartlarda yaşayabilmek için Yunanistan kanalıyla Almanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.Çeşme'den botla açıldıklarını tam Sakız Adası'na varmak üzereyken Yunan yetkililer tarafından durdurulduklarını kaydeden Azimi şöyle konuştu:"Botta çok insan vardı. Hava karanlıktı. Tam Yunanistan'a çıkmak üzereydik. Yanımıza geldiler. Botumuzu delmek istediler. O sırada bot zaten bozuldu. Biz de denizin ortasında kaldık. 2-3 saat denizin ortasındaydık. Sonra Türkler geldi, bizi kurtardı. Bize kucak açtıkları için Türkiye'ye minnettarız. Biz Yunanistan'da kalmak istemiyoruz. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Bize de iyi davrandılar. Ama iş bulmak ve geçinmek çok zor. O yüzden yeniden Avrupa'ya gitmeye çalışacağım."