Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeşme'de denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

        Çeşme'de denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

        İzmir Çeşme'de geçtiğiniz pazar günü girdiği denizde kaybolan kişinin cansız bedeni, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 02:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 02:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, pazar günü denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Barış Özer'in (46), cansız bedeni bulundu.

        Çeşme İlçe Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan evli, iki çocuk babası Barış Özer, geçen pazar günü yüzmek için denize girdi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. DHA'nın haberine göre; Özer'in cansız bedeni, dün öğle saatlerinde Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

        Barış Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Çeşme
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çorum'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dikkat çeken iddia!
        Dikkat çeken iddia!
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"