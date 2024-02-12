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        Haberler Gündem Çeşme'de Hazine arazisinde inşaat çalışması yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilere adli kontrol

        Çeşme'de Hazine arazisinde inşaat çalışması yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilere adli kontrol

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hazine'ye ait arazide kaçak inşaat çalışması yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:09 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:09
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        Hazine arazisinde inşaata kalkıştılar
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        İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Ayayorgi Mevkiindeki Hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 iş makinesine el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #haberler

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