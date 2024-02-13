Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çeşme'de hazine arazisine kaçak inşaat: 6 gözaltı

        Çeşme'de hazine arazisine kaçak inşaat: 6 gözaltı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, hazine arazisi üzerinde kaçak inşaat kazısı yaptığı saptanan 6 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı, bir iş makinesine el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 03:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 03:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çeşme'de hazine arazisine kaçak inşaat: 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çeşme ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Ayayorgi mevkisinde, iddiaya göre hazine arazisi üzerine kaçak inşaat kazı çalışması yapılması üzerine çok sayıda vatandaş şikayette bulundu. Bunun üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı, iş makinesine de el konuldu.

        Şüpheliler hakkında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve olayın meydana geldiği alana giriş yasağı ile adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Çeşme
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Kayseri'de gol sesi yok!
        Kayseri'de gol sesi yok!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti