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Haberler Gündem Çevre Çeşme'deki otluk alan yangını kontrol altında
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Çeşme'de çıkan otluk alan yangını korkuttu

Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çeşme'deki otluk alan yangını kontrol altında
Çeşme'deki otluk alan yangını kontrol altında
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AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı. AA'nın haberine göre; yangında, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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