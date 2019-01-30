Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sevilen filmlerin yıldız oyuncusu Çetin Altay, önceki akşam izleyiciyle buluştu. Dört yıl aradan sonra "Çetin Altay Show" isimli gösterisiyle sahnelere geri dönen oyuncuyu izlemeye gelenler arasında Gece Yolcuları grubunun kurucularından Uğur Aslantürkoğlu ve Sümela’nın Şifresi’ndeki rol arkadaşı Hasan Elmas da vardı.

Hazırlık aşaması üç ay süren bir buçuk saatlik gösteride Altay, ses performansı ve sürprizleriyle seyircinin enerjisini yüksek tutmayı başardı.

İzleyicinin bazı skeçlerde interaktif bir şekilde dahil olduğu “Çetin Altay Show” da ünlü oyuncuya tiyatrocu dostları Emre Büyükpınar, Pelin Bölükbaş ve Gökhan Yılmazer eşlik etti.