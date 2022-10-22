Çetin Altay: Evliliğimi kurtarmak için psikolojik terapi göreceğim

"EVLİLİK BU DÖNEMDE YÜRÜTÜLMESİ ZOR BİR SÜREÇ"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:



Çocuğumuzun bu durumdan etkilenmemesi lazım. Eğer bu süreci yenemezsek yine Gamze'nin de çocuğumun da arkasında duracağım aslan gibi. Allah hakkımızda hayırlısını versin ama evlilik bu dönemde yürütülmesi çok zor bir süreç. Eğer bazı şeyler tıkanıyorsa en azından karşılıklı saygıyı kaybetmemek için bitirmek doğru olan karar olabilir bunu zaman gösterecek.