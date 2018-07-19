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Son günlerde gündem de olan Sinem Gedik ve İntizar'ın görüntüleri hakkında da bir yorum yapan Altay, “Böyle baba olmaz olsun. Bir insan çocuğunun annesini nasıl toplum önüne atar. O çocuğun hiç mi geleceğini düşünmediler. Bence Musfata Ceceli hata yaptı” dedi.



