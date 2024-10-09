CEV Avrupa kurullarına Türk damgası
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan başkanlık seçiminin ardından, önümüzdeki 4 yıllık dönemde (2024-2028) CEV kurullarında görev yapacak isimler de belli oldu. Komisyonlarda Türkiye'yi temsilen başkan ve üye olarak 8 kişi yer aldı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nda yeni kurullar belli oldu.
Buna göre, Türkiye'den kurullarda 8 kişi yer aldı. Böylece Türk voleybolunda ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak.
Kurullarda yer alan Türk başkan ve üyeler şöyle:
- Avrupa Voleybol Komisyonu’nda Nilüfer Başak Shimonsky
- Avrupa Hakem Komisyonu’nda Aziz Yener
- Avrupa Sağlık Komisyonu’nda Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç
- Avrupa Hukuk Komisyonu’nda Av. Nihal İşçi
- Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu’nda Ayşe Nihan Karaçam Salkaya
- Avrupa Finans Komisyonu’nda Simla Türker Bayazıt
- CEV Hukuk Kurulu'nda İsmail Coşkun üye olarak
- Avrupa Antrenörlük Komisyonu’nda Ferhat Akbaş da başkan olarak 2024-2028 yılları arasında görev yapacak.