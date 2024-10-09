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        Haberler Spor Voleybol CEV Avrupa kurullarına Türk damgası - Voleybol Haberleri

        CEV Avrupa kurullarına Türk damgası

        Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan başkanlık seçiminin ardından, önümüzdeki 4 yıllık dönemde (2024-2028) CEV kurullarında görev yapacak isimler de belli oldu. Komisyonlarda Türkiye'yi temsilen başkan ve üye olarak 8 kişi yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:48
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        CEV Avrupa kurullarına Türk damgası
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        Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nda yeni kurullar belli oldu.

        Buna göre, Türkiye'den kurullarda 8 kişi yer aldı. Böylece Türk voleybolunda ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak.

        Kurullarda yer alan Türk başkan ve üyeler şöyle:

        - Avrupa Voleybol Komisyonu’nda Nilüfer Başak Shimonsky

        - Avrupa Hakem Komisyonu’nda Aziz Yener

        - Avrupa Sağlık Komisyonu’nda Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

        - Avrupa Hukuk Komisyonu’nda Av. Nihal İşçi

        - Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu’nda Ayşe Nihan Karaçam Salkaya

        - Avrupa Finans Komisyonu’nda Simla Türker Bayazıt

        - CEV Hukuk Kurulu'nda İsmail Coşkun üye olarak

        - Avrupa Antrenörlük Komisyonu’nda Ferhat Akbaş da başkan olarak 2024-2028 yılları arasında görev yapacak.

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