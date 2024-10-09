CEV Avrupa kurullarına Türk damgası

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nda yeni kurullar belli oldu.

Buna göre, Türkiye'den kurullarda 8 kişi yer aldı. Böylece Türk voleybolunda ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak.

Kurullarda yer alan Türk başkan ve üyeler şöyle:

- Avrupa Voleybol Komisyonu’nda Nilüfer Başak Shimonsky

- Avrupa Hakem Komisyonu’nda Aziz Yener

- Avrupa Sağlık Komisyonu’nda Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

- Avrupa Hukuk Komisyonu’nda Av. Nihal İşçi

- Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu’nda Ayşe Nihan Karaçam Salkaya