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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşılaşacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, yarın VakıfBank'ı konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşılaşacak
AA

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaşacağı İstanbul derbisi, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

VakıfBank'ın ev sahibi olduğu ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 yenerek final için avantaj sağladı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçta 2 set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

VakıfBank'ın mücadeleden 3-0 ya da 3-1 galip ayrılması durumunda ise altın set oynanacak. Altın set sonucunda kazanan ekip finale yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet, play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik'i, çeyrek finalde ise İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakarak VakıfBank'ın rakibi olmuştu.

VakıfBank ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ekibini, çeyrek finalde ise İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.

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