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Afrika pazarında üç aşamalı büyüme planını hayata geçirdiğini duyuran CEVA Logistics, bu plan çerçevesinde AMI ve Manica markası altında faaliyet gösteren Belçika merkezli AMI Worldwide şirketini bünyesine kattı.

Şirketin, Doğu ve Güney Afrika’da oldukça geniş bir hizmet ağına ve bu bölgede edinilmiş 100 yılı aşkın uzmanlığa sahip olan üçüncü parti lojistik çözümleri sağlayıcısı AMI Worldwide şirketinin çoğunluk hissesini aldığı belirtildi.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Doğu ve Güney Afrika’nın 12 ülkesinde faaliyet gösteren AMI Worldwide, ofis ağı ve yaklaşık 1000 çalışanının, CEVA global ağına katıldığı açıklandı.

Mali, Burkina Faso ve Fildişi Sahili’ndeki üç CMA CGM Inland (Yurtiçi) Hizmet Tesisleri'nin (CCIS) CEVA ağına katıldığı belirtilirken, Intermodal (karma) taşımacılık hizmeti veren bu tesislerin şirketin navlun yönetimi hedeflerini gerçekleştirmesi için bir başlangıç noktası olacağı kaydedildi.

CEVA Logistics CEO’su Mathieu Friedberg konuyla ilgili olarak, "Afrika Kıtası’ndaki işletmelerin kayda değer bir büyüme potansiyeli olduğunun ve hem tedarik zincirinin aksamamasını hem de ticari akışların sorunsuz olmasını sağlayarak bu olanakların fırsata dönüştürülmesinde lojistik çözümlerin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu girişimlerle hedefimiz, tüm kıtada faaliyet gösteren piyasa lideri bir şirket olmak. Aralık 2020 itibariyle CEVA Logistics, Afrika’daki tüm faaliyetlerimizi temsil eden tek marka olacaktır" dedi.

Şirketin Afrika’da doğrudan faaliyet gösterdiği ülkeler Burkina Faso, Fildişi Sahili, Mali, Moritanya, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Botsvana, Malavi, Mozambik, Güney Afrika, Zambiya, Zimbabve, Burundi, Cibuti, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda olarak sıralandı.