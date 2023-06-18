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Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin 20 Temmuz'da açılacağını söyledi

Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak
DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Yılmaz'ı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve yetkililer karşıladı. Ercan Havalimanı'na inen Yılmaz, davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreni için teşekkür eden Cevdet Yılmaz, "Ben daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye gelmiştim. İlk olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışırken bir teknik eğitim programı kapsamında gelmiştim. Burada Devlet Planlama Örgütü'ndeki arkadaşlarımızla çalışmalar yapmıştık. O tarihten bugüne bakan olarak, milletvekili olarak çeşitli vasilerle gelmiştim. Bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ve Kıbrıs'la ilgili ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

'EN ÖNEMLİ İŞİMİZ ERCAN HAVALİMANI'

Yılmaz, birçok temas ve görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, "Bunlardan en önemlisi ve en niteliklisi Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de biliyorsunuz bu projenin tamamlanması gerektiğini ve 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız. Yarın sabahtan itibaren ziyaretlerimiz olacak. Şunu da ifade etmek istiyorum. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı protokol Türkiye ile Kıbrıs arasında iktisadi ve mali iş birliği protokolü oldu. Onun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ye Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin de çok açık bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

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