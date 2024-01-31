Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor"

        "Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor"

        Hafızayı güçlendiren besinlerden bahseden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, "Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler, antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, "Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler, antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir" dedi. Prof. Dr. Gül, hafızayı kuvvetlendiren besinler konusunda açıklamalarda bulundu.

        2

        Hafızayı güçlendiren birçok besin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gül, "Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler.

        3

        Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak ve brokoli, folik asit içerir ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir" diye konuştu.

        4

        BEYİN İÇİN NELERİ TÜKETMELİYİZ?

        Hangi tarzda beslenirsek beyne ve kuvvetli hafızaya daha çok katkı sağlayabileceğimize değinen Prof. Dr. Gül, "Beyin için sağlıklı beslenmek önemlidir. Bütün tahıllar, meyveler ve sebzeler, protein kaynakları (özellikle balık, tavuk, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) ve süt ürünleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler (örneğin yaban mersini, böğürtlen gibi meyveler) de beyin sağlığını olumlu yönde etkiler" şeklinde konuştu.

        5

        AŞIRI YAĞLI VE TUZLU BESİNLER BEYİN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

        Aşırı yağlı ve tuzlu beslenmenin beyne olumsuz etkilerinin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Gül, "Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin (patates kızartması, cips, işlenmiş şarküteri et ürünleri gibi) aşırı tüketimi, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla beyin sağlığına zarar verebilir. Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir, bu da beyin damarları üzerinde basınca ve olumsuz etkilere sebep olur. Aşırı yağlı besinler ise damar tıkanıklığına yol açarak kan akışını engelleyebilir, bu durum beyne yeterli oksijen ve besin ulaşımını kısıtlayabilir" dedi.

        6

        KİTAP OKUMAK BEYİN FONKSİYONLARINI DESTEKLEYEBİLİR

        Hafızayı kuvvetlendirmek için yapılabilecekler hakkında önerilerde de bulunan Prof. Dr. Gül, "Hafızayı güçlendirmek için düzenli şekilde zihinsel egzersizler yapmak önemlidir. Kitap okuma, bulmaca çözme, öğrenmeye dayalı oyunlar oynamak gibi aktiviteler beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Ayrıca, yeterli uyku almak, stresten kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak da hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir" ifadelerini kullandı.

        7

        YETERLİ UYKUYA ÖNEM GÖSTERİLMELİ

        Uykunun hafıza için önemine değinen Prof. Dr. Gül, "Uyku, hafıza kuvvetlendirmek için kritik bir rol oynar. Uyku sırasında beyin, hafızadaki bilgileri işler, düzenler ve güçlendirir. Yeterli uyku almak, öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasına yardımcı olabilir. Uykusuzluk ise konsantrasyonu azaltabilir ve hafıza performansını olumsuz etkileyebilir" dedi.

        8

        B12 VİTAMİNİ HAFIZADA OLUMLU ETKİLER GÖSTERİR

        Son olarak hangi vitaminlerin hafızaya iyi geldiğini anlatan Prof. Dr. Gül, şu bilgileri paylaştı: "Bazı vitaminler hafızayı kuvvetlendirebilir. Özellikle B grubu vitaminleri, özellikle B6, B9 (folik asit) ve B12 vitaminleri, sinir sistemi fonksiyonlarını destekler ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip C ve E vitaminleri de beyin sağlığını koruyabilir. Bu vitaminleri içeren besinleri düzenli olarak tüketmek hafıza fonksiyonunu destekleyebilir."

        #Hafızayı güçlendiren besinler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da barajlardan bir güzel haber daha!
        İstanbul'da barajlardan bir güzel haber daha!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?