"Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor"

4 Şurada Paylaş!







BEYİN İÇİN NELERİ TÜKETMELİYİZ? Hangi tarzda beslenirsek beyne ve kuvvetli hafızaya daha çok katkı sağlayabileceğimize değinen Prof. Dr. Gül, "Beyin için sağlıklı beslenmek önemlidir. Bütün tahıllar, meyveler ve sebzeler, protein kaynakları (özellikle balık, tavuk, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) ve süt ürünleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler (örneğin yaban mersini, böğürtlen gibi meyveler) de beyin sağlığını olumlu yönde etkiler" şeklinde konuştu.

5 Şurada Paylaş!







AŞIRI YAĞLI VE TUZLU BESİNLER BEYİN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR Aşırı yağlı ve tuzlu beslenmenin beyne olumsuz etkilerinin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Gül, "Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin (patates kızartması, cips, işlenmiş şarküteri et ürünleri gibi) aşırı tüketimi, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla beyin sağlığına zarar verebilir. Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir, bu da beyin damarları üzerinde basınca ve olumsuz etkilere sebep olur. Aşırı yağlı besinler ise damar tıkanıklığına yol açarak kan akışını engelleyebilir, bu durum beyne yeterli oksijen ve besin ulaşımını kısıtlayabilir" dedi.