Merkeze bağlı Kuzyaka Mevkiinde bulunan köylerde sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yerleşim bölgesinde paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre, geçimini hayvancılık ve tarım yaparak sağlayan vatandaşların tarım arazileri, yağan dolu nedeniyle büyük zarar gördü.

Ayrıca ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir aracında camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı nedeniyle bir leylekte öldü. Vatandaşlar, ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için saçakların altına ve kapalı mekanlarda saklandı.

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