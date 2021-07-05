Ceviz deposu Kırşehir'de yüksek rekolte bekleniyor

AA

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde yüksek verim ve rekolte bekleniyor.

Kaman-1 ve Kaman-5 türleri ile yabancı çeşitlerin yetiştirildiği Kaman'da, önceki senelerde yaşanan zirai donun bu yıl lokal kalmasıyla üreticiler bereketli ve bol rekolteli bir hasat dönemi öngörüyor.

Ağırlıklı olarak Kaman'da yapılan ceviz üretimi son yıllarda başta Mucur olmak üzere Kırşehir'in diğer ilçelerinde de yaygınlaşıyor.

Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu sene de iyi bir ceviz rekoltesi beklediklerini söyledi.

İlçede 2015-2019 yıllarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 50-70 kayıp yaşandığını anımsatan Göçmen, eylül ayı sonu itibarıyla başlayacak bu seneki hasattan umutlu olduklarını dile getirdi.

Cevize yönelimin sürdüğünü vurgulayan Göçmen, şöyle devam etti:

"Yine geçen seneki rekolteye ulaşırız diye tahmin ediyoruz. 2 bin 500-3 bin ton arasında bu yıl ceviz rekoltesi bekliyoruz. İlçemizde yaklaşık 24 bin dekar kapama ceviz bahçesi var. Bunun yanında kendi meyve bahçelerinde, evlerinin önündeki ceviz ağaçlarında ürün yetiştirenler var. Kısmen dolu ve don zararı var ama önceki yıllardaki gibi değil. Bol ve bereketli bir hasat dönemi umut ediyoruz. 3-4 yıl önce çok büyük don zararı sıkıntıları yaşadık. Son iki yıldır rekoltemiz iyi."

- "İnşallah bu yıl daha güzel olacak"

Ceviz üreticisi Necip Dinçer de Kaman'ın dışında Mucur ilçesinde de Kaman cevizi türlerinin üretiminin geliştiğini aktardı.

İlçede 70 dekar alanda 1400 ceviz ağacından üretim yaptığını belirten Dinçer, "Bu sene verim gayet güzel. Don sıkıntısı yaşamadık. Mayıs ayı sonuna doğru bir dolu sıkıntısı yaşadık. Onu da hemen ilaçlayarak minimize etmeye çalıştık. İnşallah ekim ayında güzel bir hasat bekliyoruz." dedi.

Dinçer, cevizin şu anda gelişim aşamasında olduğuna dikkati çekerek, "Şu an ceviz içini dolduruyor. En hassas olduğu dönemde iyi bakmamız, suyunu besinini eksik etmememiz lazım. Hastalanmasına müsaade etmememiz gerekir. İnşallah bu yıl daha güzel olacak. Bu dönemde neme bağlı olarak biraz bakteriyel yanıklara karşı mücadele etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.