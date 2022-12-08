Ceviz kabuğundan sanat

Bir tekneyi yapmanın en az 3 saat sürdüğünü belirten Batı, "8-10 saat sürede tamamlayamadıklarım da oluyor. İlçedeki bir köyde cevizleri büyük olan bir ağaç var. Gidip onun dökülen cevizlerini topluyorum. Sahibine de ücretini veriyorum" diye konuştu.