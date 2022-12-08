Ceviz kabuğundan sanat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekneleri ceviz kabuğuna sığdırıyorlar

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Necati Cem Batı, ceviz kabuklarını minyatür teknelere dönüştürüyor

ABONE OL
AA
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Samsun'da Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Batı, boş zamanlarında, topladığı cevizlerden kendisine bir hobi edindi.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Kabukları nasıl değerlendirebileceğini düşünürken tekne yapmaya karar veren Batı, kimini filmlerden kimini animasyonlardan gördüğü korsan ve savaş gemilerini ceviz kabuklarına sığdırdı.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    İçlerini boşalttığı cevizlerin kabuklarını, cımbız, kibrit çöpü, kaput bezi, silikon, misina ve ip kullanarak eski deniz taşıtlarına döndüren Batı, yaptığı teknelerin çoğunu ise sevdiklerine hediye ediyor.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Batı, AA'nın sorularını yanıtlarken, ceviz kabuğundan tekne yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Balıkçı kasabasında doğup büyüdüğü için teknelere ilgi duyduğunu ifade eden Batı, "Yakakent küçük bir balıkçı kasabası. Doğduğum günden beri tekneleri görüyorum zaten. Ben de uğraşırken aklıma geldi 'Ceviz kabuğundan neden tekne yapmayayım.' dedim. Sonuçta da bunlar ortaya çıktı" dedi.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Yedi yıldır ceviz kabuğundan tekne yaptığını, ilk teknelerinin daha küçük ve basit göründüğünü anlatan Batı, zamanla kendisini geliştirdiğini ifade etti.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    "DOĞADA İŞLEVİNİ TAMAMLAMIŞ DOĞAL BİR ÜRÜN KULLANIYORUM"

    Guletler, tekneler ile savaş ve korsan gemilerini yapmaya çalıştığını söyleyen Batı, şunları dile getirdi:
  • Ceviz kabuğundan sanat

    "Başlangıçta, 'Bu kadar küçük şeylerle neden uğraşıyorsunuz, bunlar çok basit görünüyor.' diyordu öğrencilerim ve yakınlarım. Ama sonrasında baktılar ki işler değişti, tekneler daha göz dolduran, ebatları büyüyen hale geldiler.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Amacım satmak değil, beni mutlu ettiği için yapıyorum tekneleri. Doğada işlevini tamamlamış doğal bir ürün kullanıyorum. Cevizi alınmış, atıl duruma gelmiş, çöpe gidecek ceviz kabuğunu bu hale getiriyorum, bu beni mutlu ediyor."
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Bir tekneyi yapmanın en az 3 saat sürdüğünü belirten Batı, "8-10 saat sürede tamamlayamadıklarım da oluyor. İlçedeki bir köyde cevizleri büyük olan bir ağaç var. Gidip onun dökülen cevizlerini topluyorum. Sahibine de ücretini veriyorum" diye konuştu.
  • Ceviz kabuğundan sanat

    Batı, ceviz kabuklarından yaptığı minyatür teknelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığını da sözlerine ekledi.

     
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat
  • Ceviz kabuğundan sanat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.