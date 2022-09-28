O zaman lafı daha fazla uzatmadan ceviz kilo aldırır mı? Ceviz kilo yapar mı, verdirir mi? soruların cevaplarını verelim. Böylece siz de ceviz yerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha iyi biliyor olursunuz. İşte detaylar…

Ceviz Kilo Aldırır mı? Verdirir mi?

Ceviz hem zekamızı geliştiren hem de gün içerisinde mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Buna ek olarak çok fazla yemeğin içerisine de eklenir. Bu durumda da ceviz kilo yapar mı ya da ceviz zayıflatır mı diye merak edildiğini biliyoruz.

Tabi kilo alıp verdirme konusunda cevizin nasıl tüketildiği de oldukça önemlidir. Cevizin faydaları çok fazladır ve bu durumda aslında şunlara dikkat edilmesi gerekiyor:

Eğer bir kahvaltı tabağında ölçülü miktarda tüketilirse cevizin kilo alımına hiçbir etkisi yoktur.

Şekerli ya da bol yağlı bir tatlının içerisinde tüketirseniz kilo alacağınız kesindir.

Gün içinde mutlaka tüketilmesi gerekiyor.

Çok fazla yerseniz vücutta yağ depolaması yapar ve kilo alımına sebep olur.

Burada bir not eklemek istiyoruz: Eğer kilo almaya uğraşan biri varsa, ceviz tüketimini rahatlıkla yapabilir. Örneğin bebeklerin gelişim süreçleri için cevize ağırlık verildiği görülür.

Kısacası ceviz kilo aldırır mı sorusunun cevabı ‘miktarına göre’ olacaktır.

Ceviz kilo verdirir mi denildiğinde de kontrollü yemeniz gerektiğini söylemeliyiz.

Diyette Ceviz Nasıl Yenir?

Peki diyet yapıyorsanız cevizi nasıl tüketmelisiniz? Diyette ceviz yenir mi?

Ceviz besin değeri yüksek, mineral ve vitamin açısından fazlaca zengindir. Ama dikkatli tüketmeniz gerekiyor.

Kahvaltı tabağında tüketmek isterseniz 2 adet ceviz yiyebilirsiniz. Güne başladığınızda omega desteğinizi almış olursunuz.

Diyet sürecinde bitki çayıyla, kahveyle ya da sodayla birlikte 2 ya da 3 ceviz tüketebilirsiniz. Böylece metabolizmanız aktif kalır.

Bunlara ek olarak salata içinde ya da yoğurt kürlerinde ceviz ekleyebilirsiniz.

Yulaf içerisine de ekleme yapabilirsiniz.

Bu dengeyi bozmazsanız ceviz ile zayıflamak mümkün olabilir. Ama tekrar hatırlatalım: Çok fazla yerseniz ve dengesiz tüketirseniz o zaman zayıflamak yerine kilo alabilirsiniz.

Ceviz Kaç Kalori?

Şimdiye kadar cevizi nasıl doğru tüketmeniz gerektiğini anlattık. Peki bir avuç ceviz kaç kalori ve günde ne kadar ceviz yenir?

Bir gram ceviz 7 kalori iken bir avuç ceviz de 164 kaloridir. Buna ek olarak yarım ceviz de 13 kaloridir. 100 gr ceviz kaç kalori diye merak ediyorsanız da 650 kalori olduğunu söyleyebiliriz.

Bunların yanı sıra az önce de belirttiğimiz gibi günde 2 ya da 3 ceviz tüketebileceğiniz gibi çok aşırıya kaçmadan diyetiniz içerisinde bir avuç ceviz de tüketebilirsiniz.

Gıdalarla zayıflamayı ya da kilo almayı düşünüyorsanız o besinle birlikte neler tükettiğiniz de son derece önemlidir. Sadece bir avuç ceviz yemek sizi zayıflatmaz ya da size kilo aldırmaz ama ara öğün olarak tükettiğinizde karşılığını alabilirsiniz. İşte bu yüzden gün içerisinde ne kadar kalori aldığınızı ve harcadığınızı not almak sizin için faydalı olacak. Böylece bir günde ne kadar kalori aldığınızı ve yağ yakımını başarıp başarmadığınızı kendiniz göreceksiniz. Sadece belli bir düzene ihtiyacınız var.