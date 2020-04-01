AA

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu olan ve 2019 yılında 563 bin 554 ton ambalaj atığını geri dönüştüren ÇEVKO Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Mete İmer'in görüşlerine yer verildi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte özellikle gıdada, ambalajlı ürünlere ilginin arttığını belirten İmer, "Dünya çapında bir mücadelenin sürmekte olduğu günlerden geçiyoruz. Ülkemizde de bu salgının yayılmasını azaltmak için evlerde kalmak, mümkün olduğu kadar evlerden çalışmak önemli.Bu süreçte halkımız, çok doğru bir şekilde, ambalajlı ürünleri daha çok tercih eder hale geldi.Ambalaj atığı miktarının artma eğilimine girdiği bu dönemde, bir yandan sağlığımıza dikkat ederken, diğer yandan çevremizi ve ekonomimizi düşünmeliyiz." dedi.

İmer, büyük zahmetle kurulan geri dönüşüm tesislerinin atık ithalatıyla değil, Türkiye'de toplanan atıklarla katma değer yaratmayı sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, "Belediyelerin, atıkları kaynağında ayrı toplama hizmetleri daha da önemli bir hal aldı.Belki belediyelerin ve lisanslı toplama-ayırma tesislerinin, içinden geçtiğimiz sürece ayak uydurmasını sağlamak için toplama sıklığı azaltılabilir ama kaynağında ayrı toplamanın planlı bir şekilde mutlaka devam etmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Evde Kal" çağrısına uyumun, kamu ve toplum iş birliği içerisinde giderek arttığını belirten İmer, şunları kaydetti:

"ÇEVKO Vakfı çalışanları olarak bizler de 17 Mart’tan itibaren evden çalışma düzenine geçtik. Öte yandan, atık toplama gibi bazı hizmetlerin sürmesi halk sağlığı açısından kaçınılmaz. İş birliği içinde olduğumuz belediyeler ve lisanslı firmalara, bu hizmetin sürmesi için, mümkün olan desteği vermeyi sürdürüyoruz. Çevremizin kirlenmemesi için özellikle bu süreçte bireyler olarak daha duyarlı olmalıyız. Ambalaj atıklarımızı evlerimizde uygun şekilde ayrı biriktirip, gelen belediye araçlarına vermeli veya alışveriş gibi nedenlerle evden zorunlu olarak çıktığımızda bunları mahallelerde yer alan kumbaralara atmalıyız. Bu sayede hem çevremizin temizliğine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz."