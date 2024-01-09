Çevre, Şehircilik Bakanı Özhaseki: En kısa sürede teslim edeceğiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da tamamlanan deprem konutları ve iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceklerini, ilin güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehri eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, ildeki afet konutları, köy evleri ve Bakırcılar Çarşısı'na dikkati çekti.

Bakan Özhaseki, "Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Malatya'mızı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.



Afet konutlarımız,

Köy evlerimiz,

Bakırcılar Çarşısı ⏳



Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim… pic.twitter.com/AsbLWFvcYJ — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 9, 2024

Özhaseki, depremzedelerin Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin memnuniyetlerini dile getirdiği bir videoyu da paylaştı.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.